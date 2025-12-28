İddialar X'te yayıldı: Müge Anlı'daki Ercan Yılmaz öldü mü?

Müge Anlı'da infial yaratan olayda 4 yaşındaki üvey kızını öldürüp parçaladığı iddia edilen Ercan Yılmaz'a yönelik suçlamalar izleyenleri dehşete düşürdü. 3 kızına da tecavüz ettiği iddia edilen ve 52 yıl ceza aldığı halde dışarıda olan Ercan Yılmaz hakkında 'öldü' iddiası gündeme geldi.

Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia ediliyordu. Müge Anlı'nın son yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından tesbih makinesinde parçalandığı iddiaları kan dondurmuştu.

Cinsel istismar ve cinayet suçlamalarıyla gündeme gelen Ercan Yılmaz'ın, yaşadığı evde ölü bulunduğu öne sürüldü.

ERCAN YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Müge Anlı ve ekibinden konuya dair bir açıklama ve doğrulama yapılmadı.