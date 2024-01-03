Taytıyla spor yapan ünlü şarkıcı Simge Sağın photoshop'un azizliğine uğradı: Duvarları yamultan...

Simge Sağın, 2024'e Çeşme'de bir otelde verdiği konserle girdi. Giydiği kırmızı elbiseyle göz kamaştıran Simge Sağın'ın sahne tarzı çok konuşulmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın bu kez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı spor sonrası paylaştığı bir kare dikkat çekti. Photoshop'u abartan şarkıcının fotoğrafında duvarın yamulduğu gözlerden kaçmadı.

Şarkıcı fotoğrafı "Bugünüme bin şükür, hadi siz spor yapın! Dünya üşünenlere ayrı davranıyor,unutma!" notuyla paylaştı.







