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  4. Taytıyla spor yapan ünlü şarkıcı Simge Sağın photoshop'un azizliğine uğradı: Duvarları yamultan...

Taytıyla spor yapan ünlü şarkıcı Simge Sağın photoshop'un azizliğine uğradı: Duvarları yamultan...

03.01.2024 13:33 | Son Güncelleme:
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Pop şarkıcı Simge Sağın, Çeşme'de bir otelde verdiği konserle 2024''e 'Merhaba' demişti. Sahne tarzı çok konuşulan ünlü şarkıcı Simge Sağın son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının spor sonrası paylaştığı bir kare gündem oldu. Fotoğrafta duvarın yamulduğu gözlerden kaçmadı.

Simge Sağın, 2024'e Çeşme'de bir otelde verdiği konserle girdi. Giydiği kırmızı elbiseyle göz kamaştıran Simge Sağın'ın sahne tarzı çok konuşulmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın bu kez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı spor sonrası paylaştığı bir kare dikkat çekti. Photoshop'u abartan şarkıcının fotoğrafında duvarın yamulduğu gözlerden kaçmadı.

simge sağın son

Şarkıcı fotoğrafı "Bugünüme bin şükür, hadi siz spor yapın! Dünya üşünenlere ayrı davranıyor,unutma!" notuyla paylaştı.

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