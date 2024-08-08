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  4. Tayvanlı rakibine yenilen boksör Esra Yıldız Kahraman'dan cinsiyet tartışmalarına "X" işaretiyle gönderme! Dünyada gündem oldu

Tayvanlı rakibine yenilen boksör Esra Yıldız Kahraman'dan cinsiyet tartışmalarına "X" işaretiyle gönderme! Dünyada gündem oldu

08.08.2024 00:02
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. Kahraman, müsabakanın ardından "X kromozomu" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı. Kahraman'ın hareketi tüm dünyada da gündem oldu.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

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DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman maçın ardından "X kromozomu" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı.
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Kahraman'ın hareketi dünya çapında gündem oldu.

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BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM

Müsabakayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak da, sosyal medyadan Kahraman'ın X işareti yaptığı bir kareyi "Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Üçüncüsü. Harika mücadele ettin Esra, seninle gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tayvanlı boksör Lin Yu Ting, 2023 Dünya Şampiyonası'nda, Uluslararası Boks Birliği’nin (IBA) erkek XY kromozomlu sporcuların kadın müsabakalarında yarışmasını engelleyen uygunluk kurallarını ihlal ettiği için diskalifiye edilmişti.

"NASİP BÖYLEYMİŞ"

Maçın ardından açıklama yapan Esra Yıldız Kahraman, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

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Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Boks Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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