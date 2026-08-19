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Taze fasulye zehre dönüşmesin! Uzman isimden çarpıcı uyarı

Yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden taze fasulye, çiğ veya yeterince pişirilmeden tüketildiğinde sağlık riski oluşturabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Çinbaşı, fasulyede doğal olarak bulunan lektinlere dikkat çekerek taze fasulyenin kaynar suda en az 30 dakika pişirilmesini önerdi.

Taze fasulye zehre dönüşmesin! Uzman isimden çarpıcı uyarı
Nilgün Arabacı

Zeytinyağlısından etlisine kadar sofraların sevilen yemeklerinden biri olan taze fasulye, doğru şekilde hazırlanmadığında istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre fasulyenin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi; bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Riskin temelinde ise fasulyenin doğal yapısında bulunan lektinler yer alıyor.

TAZE FASULYE ZEHRE DÖNÜŞMESİN

Taze fasulyenin çiğ ya da yeterince pişirilmeden tüketilmesi konusunda uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Çinbaşı, bu durumda çeşitli sindirim sistemi şikayetlerinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kanal D Ana Haber'e konuşan Çinbaşı, "Çiğ veya az pişmiş fasulye tüketildiğinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebiliyor. Çiğ veya yetersiz pişirilmiş tüketilmesi risk oluşturuyor. Bunun temel nedeni ise içerisinde doğal olarak bulunan lektinler" dedi.

Lektinlerin, bitkilerin kendilerini zararlılara karşı korumak amacıyla ürettikleri proteinler olduğunu belirten Çinbaşı, yeterli ısıl işlem uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Taze fasulye zehre dönüşmesin! Uzman isimden çarpıcı uyarı 1

EN AZ YARIM SAAT PİŞİRİLMELİ

Peki taze fasulyenin güvenli şekilde tüketilebilmesi için ne kadar pişirilmesi gerekiyor?

Uzman, lektinlerin ısıyla etkisiz hale getirilebildiğini belirterek, taze fasulyenin kaynar suda en az 30 dakika pişirilmesini önerdi.

Bu nedenle fasulyenin yalnızca renginin değişmesinin veya dışının yumuşamasının yeterli olmadığına dikkat çekiliyor. Taze fasulyenin iyice pişmesi gerekiyor.

Taze fasulye zehre dönüşmesin! Uzman isimden çarpıcı uyarı 2

ALMANYA'DA "YILIN EN ZEHİRLİ BİTKİSİ" SEÇİLMİŞTİ

Taze fasulyenin Almanya'da "yılın zehirli bitkisi" seçilmesinin nedeninin de besin değerinin düşük olması olmadığı belirtiliyor. Buradaki temel neden, fasulyenin çiğ veya yeterince pişirilmeden tüketildiğinde oluşturabileceği riskler.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağlı taze fasulye
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