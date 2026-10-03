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Böyle bir omleti daha önce ne yediniz ne duydunuz: İçine 'sarı kola' kattı

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Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan'ın sokak lezzetleri sosyal medyada şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez bir sokak satıcısının hazırladığı Fanta'lı omlet gündem oldu. Omleti görenler neye uğradığını şaşırırken, tarifin yapılışı da sosyal medyada dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hindistan'daki bir sokak satıcısının alışılmışın dışındaki omlet tarifi dikkat çekti. Fanta'yı adeta yağ gibi kullanan satıcı, diğer ürünleri ısıttığı içeceğin üstüne ilave ediyor.

Böyle bir omleti daha önce ne yediniz ne duydunuz: İçine sarı kola kattı 1

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Farklı pişirme yöntemiyle hazırlanan bu omlet, piştikten sonra servis ediliyor. Videoyu izleyen birçok kişi ise yumurta ve gazlı içeceğin aynı tarifte kullanılmasına şaşırdı.

Böyle bir omleti daha önce ne yediniz ne duydunuz: İçine sarı kola kattı 2

Hindistan'daki sokak yemeklerinde sıra dışı malzemelerin bir arada kullanılması zaman zaman sosyal medyada viral oluyor.

Böyle bir omleti daha önce ne yediniz ne duydunuz: İçine sarı kola kattı 3

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kola omlet sarı
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