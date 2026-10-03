Böyle bir omleti daha önce ne yediniz ne duydunuz: İçine 'sarı kola' kattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hindistan'daki bir sokak satıcısının alışılmışın dışındaki omlet tarifi dikkat çekti. Fanta'yı adeta yağ gibi kullanan satıcı, diğer ürünleri ısıttığı içeceğin üstüne ilave ediyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Farklı pişirme yöntemiyle hazırlanan bu omlet, piştikten sonra servis ediliyor. Videoyu izleyen birçok kişi ise yumurta ve gazlı içeceğin aynı tarifte kullanılmasına şaşırdı.

Hindistan'daki sokak yemeklerinde sıra dışı malzemelerin bir arada kullanılması zaman zaman sosyal medyada viral oluyor.