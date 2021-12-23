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TBB'den öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu

23.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB'den öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 11 yaşındaki öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yer alan öğretmen A.R.Y. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, A.R.Y. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, ayrıca ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine dayanılarak idari soruşturma başlatılması talebiyle de Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapıldığı bildirildi.

Buna göre, suç duyurusu dilekçesinde, ilgili öğretmen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 86/1. maddesi kapsamında "kasten yaralama" ve 94. maddesi kapsamında "Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunma" suçlarından kamu davası açılarak cezalandırılması talep edildi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenin bu davranışı, çocuğun fiziksel acısının yanında psikolojik korkularının oluşmasına, öğretmenlere yaklaşımına ve okula gelme konusunda önyargı oluşmasına sebep olarak hayatı boyunca yaşayacağı endişe sarmalına sürüklemiştir. Ayrıca çocuğun arkadaşlarının yanından ayrılarak koridora çıkarılması, şiddete maruz kalan öğrencinin seslerini duyan diğer çocukların da korku ve paniğe kapılmasına neden olmuştur. Tüm öğrencilerin, kişisel gelişim süreçleri derinden etkilenmiştir."

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