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TBBM Üyeler Lokantası gündem oldu: Meclis lokantasında çorba 1 kavurma 6 TL

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

TBMM'nin sadece milletvekillerine hizmet veren lokantasına ait bir adisyon sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu! 23 Ekim tarihine ait olan adisyonda kavurma 6 TL idi. İki kişinin ödediği toplam hesap ise 28 TL... Vatandaş olarak bu fiyatlara özlem duyduğumuz için haliyle sosyal medyada çokça söyleyecek sözümüz oldu. Bakın sosyal medyada nasıl yorumlar yapılmış...

23 Ekim tarihli Meclis Lokantası adisyonu gündemin ortasına bomba gibi düştü!

TBBM Üyeler Lokantası gündem oldu: Meclis lokantasında çorba 1 kavurma 6 TL

TBMM'nin sadece milletvekillerine hizmet veren lokantasına ait bir adisyon sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu! 23 Ekim tarihine ait olan adisyonda kavurma 6 TL idi. İki kişinin ödediği toplam hesap ise 28 TL... Vatandaş olarak bu fiyatlara özlem duy

"Afiyet olsun"

"Afiyet olsun"

Üyeler Lokantası

Üyeler Lokantası
Fiyatlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan TBMM'nin milletvekillerine ait olan TBMM Üyeler Lokantası

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meclis lokantası TBMM üyeler lokantası

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