23 Ekim tarihli Meclis Lokantası adisyonu gündemin ortasına bomba gibi düştü!

TBBM Üyeler Lokantası gündem oldu: Meclis lokantasında çorba 1 kavurma 6 TL

TBMM'nin sadece milletvekillerine hizmet veren lokantasına ait bir adisyon sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu! 23 Ekim tarihine ait olan adisyonda kavurma 6 TL idi. İki kişinin ödediği toplam hesap ise 28 TL... Vatandaş olarak bu fiyatlara özlem duy

"Afiyet olsun"

Üyeler Lokantası Fiyatlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan TBMM'nin milletvekillerine ait olan TBMM Üyeler Lokantası

Asgari ücreti hatırlayanlar da oldu

"Ülkemizde hayat pahalı diyenlere..."

"Protestoya davet ediyorum"

"Meclis Lokantası tek taraflı komünizme geçmiş"

Meclis Lokantası fiyat listesi

En güzel temenni olsa gerek :)

"Bir asgari ücretlinin rahat rahat yemek yiyeceği tek adres; meclis lokantası"