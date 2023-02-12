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TBF, acı haberi verdi! Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, deprem sonrasında hayatını kaybetti...

12.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrasında Türkiye yasa boğuldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor dünyasından birçok isimde afet bölgesinde yer aldı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi formasını terleten milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın yaşanan felakette hayatını kaybettiği açıklandı.

TBF, acı haberi verdi! Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, deprem sonrasında hayatını kaybetti...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin mucizeler için mücadelesi sürerken, maalesef acı haberler de gelmeye devam ediyor.

NİLAY AYDOĞAN'I KAYBETTİK

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Türkiye Basketbol Federasyonu, deprem sonrasında enkaz altında kalan ve bir süredir aranan milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

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Deprem anında Malatya'da olduğu öğrenilen Aydoğan için spor kulüplerinden taziye mesajları yayımlandı.

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