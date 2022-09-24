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Skandal olay! 3 takım kafilesi zehirlendi

24.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

Skandal olay! 3 takım kafilesi zehirlendi

Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

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"Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası’nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir.

Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün Erkekler Federasyon Kupası’nda oynayacağı mücadeleler 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir. Ertelenen karşılaşmaların programı daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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