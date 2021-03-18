TBF, Beşiktaş'ın itirazını reddetti!

Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Tofaş ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan maç sonrasında siyah - beyazlıların yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır. "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."

