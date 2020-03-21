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TBF'den kamuoyuna duyuru

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den kamuoyuna duyuru

TBF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tbf Fenerbahçe Beko türkiye basketbol federasyonu

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