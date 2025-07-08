TBF, Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı

TBF resmi sitesinden Memnun için teşekkür mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2022 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük görevini yürüten Sayın Ekrem Memnun’un federasyonumuz ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ekrem Memnun’a bundan sonraki kariyerinde de başarılar diler, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.