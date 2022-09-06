SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. TBF, Gürcistan maçı için CAS'a başvuru!

TBF, Gürcistan maçı için CAS'a başvuru!

06.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımımızın Gürcistan'a 88-83 mağlup olduğu karşılaşmada kural hatası yapıldığına yönelik FIBA'ya yapılan itirazın reddedilmesini kınadı ve CAS'a başvurulacağını açıkladı.

TBF, Gürcistan maçı için CAS'a başvuru!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta kural hatası yapıldığına yönelik FIBA'ya yapılan itirazın reddedilmesini kınadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Tiflis Arena'da Gürcistan ile oynanan müsabaka esnasında ve sonrasında soyunma odasına giden koridorlarda büyük arbedenin yaşandığı hatırlatılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; 'Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için itirazı reddeden FIBA'nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) arayacağız."

A Milli Takım'daki sporculara ve teknik ekibe duyulan güvenin vurgulanırken, "Avrupa'da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA'nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 Dev Adam, EuroBasket'te son 16'yı garantiledi!12 Dev Adam, EuroBasket'te son 16'yı garantiledi!
''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''
Çağlar Söyüncü için büyük sürpriz! G.Saray...Çağlar Söyüncü için büyük sürpriz! G.Saray...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye A Milli Basketbol Takımı Basketbol verildi 6 saniye da, yapılan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.