TBF sezonla ilgili kararını veriyor

Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(DHA)

