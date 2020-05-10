TBF sezonla ilgili kararını veriyor

Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
(DHA)
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