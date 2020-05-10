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TBF sezonla ilgili kararını veriyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını 11 Mayıs Pazartesi günü açıklayacak. Yönetim kurulu toplanarak ligin geleceği için karar alacak.

TBF sezonla ilgili kararını veriyor

Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(DHA)

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