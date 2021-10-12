SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. TBF’ye yeni isim sponsoru

TBF’ye yeni isim sponsoru

12.10.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen imza töreninde, bir bahis sitesi ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

TBF’ye yeni isim sponsoru

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi’nin yeni isim sponsorunu açıkladı.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmanla birlikte, bir bahis sitesi 2 yıllığına basketbol liglerine ana sponsor oldu. Toplantıda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, son dönemde sponsor gelirlerini artırdıklarının altını çizdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attıYok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
Anadolu Efes uzatmada kazandıAnadolu Efes uzatmada kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

O anlar yayına böyle yansıdı

O anlar yayına böyle yansıdı

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.