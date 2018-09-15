TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçı yorumu

"Doğrusu benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Bu maçtır. Hayatın sonu değil. Birisi mutlaka kazanacak. Daha sonra kaybeden yine kazanır. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence, coşku içinde bir oyunun özelliklerine uygun olarak tamamlanması. Buraya insanlar streslerini atmak, sorunlarını biraz unutmak için geliyor. Çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa takımını da centilmence oyunlarından dolayı tebrik ediyorum."

Yıldırım, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu da onlar için güzel bir başlangıç ve moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi sonuçlar alacak. Buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi'ne 15 kez ile Türkiye'de en çok katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen Türk Telekom Stadı'nın zeminini nasıl bulduğunun sorulması üzerine TBMM Başkanı Yıldırım, esprili bir şekilde, "Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor" değerledirmesinde bulundu.

Yıldırım, hangi futbolcuları beğendiğinin sorulması üzerine ise "O kadar uzmanlığım yok. Adlarını da tam bilmem ama güzel oyun oynadılar. Başkan detaylarını biliyor. Maç sırasında hangi futbolcular gelecek vadediyorsa hepsini bana anlattı" diyerek sözlerini tamamladı.

