TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 pistini inceledi

TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.

Saat 15.00 civarında yarışın tamamlanması ile birlikte Meclis Başkanı Şentop, mücadelede ilk 3'e girecek pilotlara ödüllerini takdim edecek.

KAYNAK: AA

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