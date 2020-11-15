SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 pistini inceledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 pistini inceledi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si öncesi pisti ve hazırlıkları inceledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 pistini inceledi

TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.

Saat 15.00 civarında yarışın tamamlanması ile birlikte Meclis Başkanı Şentop, mücadelede ilk 3'e girecek pilotlara ödüllerini takdim edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Formula 1'de balkonlarda yer kalmadıFormula 1'de balkonlarda yer kalmadı
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 pistini inceledi
TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi
Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı
Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
İşte Formula 1 İstanbul yarışını kazanan
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde başladı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde başladı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra ceza!
Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra ceza!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.