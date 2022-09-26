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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da

26.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Şentop'u, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, daha sonra Vali Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, daha sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şentop'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda, üniversitenin 2022-2023 akademik yılının açılışına katılacak.

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