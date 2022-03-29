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  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü

29.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'dan yurda döndü.

Başkent Lübliyana'da Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılan ve resmi temaslarda bulunan Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

İlgililer tarafından karşılanan Şentop, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Selman Özboyacı ile havalimanından ayrıldı.

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