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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

13.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

DENİZLİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelecek hafta dünyaevine girecek oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ve gelini Ayşegül Akbulut için ilk evlilik merasimi Denizli'de yapıldı.

Mehmet Selahaddin ile Ayşegül Akbulut'un evliliklerinin ilk adımı, gelinin akrabalarının bulunduğu Denizli'de atıldı.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

Çiftin nikah merasiminin gelecek hafta İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

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