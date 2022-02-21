YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'a gitti

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'a gitti

21.02.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'a gitti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan uçak, saat 09.00'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Mustafa Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik edecek.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa görüşecek. Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya gelecek Şentop, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüHatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Tiflis Gürcistan

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.