YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TBMM Başkanı Şentop, Madagaskarlı mevkidaşı Razafimahefa ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Madagaskarlı mevkidaşı Razafimahefa ile görüştü

20.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Madagaskarlı mevkidaşı Razafimahefa ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Madagaskarlı mevkidaşı Razafimahefa ile görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Madagaskar Meclis Başkanı Herimanana Razafimahefa​​​​​​​ ile görüştü.

TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Gelişen Kütüphane Gelişen Kütüphaneci Projesi" sona erdi"Gelişen Kütüphane Gelişen Kütüphaneci Projesi" sona erdi
Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulunduBitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Anahtar Kelimeler:
Madagaskar Mustafa Şentop

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.