TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova'da incelemelerde bulundu

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğinde (YASKİ) inceleme yaptı.
Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Çınarcık ilçesi yolunda bulunan YASKİ merkezinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Demir ve komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'na geçti.
Heyet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YASKİ tarafından yapılan sunumun ardından kentten ayrıldı.
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