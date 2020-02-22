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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan Mersin'de konuştu:

MERSİN HABERLERİ  | 22.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

"Başta ülkemizde olmak üzere El-Bab'da, Afrin'de, Azez'de, Resulayn'da teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik" - "Bize demokrasi narası atıp, teröristlere kollarını açanlara anladıkları dilden konuşuyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusu, korumaya kalktıkları hainleri Barış Pınarı Harekatı ile birkaç günde yerle yeksan etti" - "Bir gece ansızın gelebiliriz. Kahraman askerlerimiz hazırdır, rejime İdlib'de haddini bildirecek kararlılık ve güçtedir"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Başta ülkemizde olmak üzere El-Bab'da, Afrin'de, Azez'de, Resulayn'da teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik." dedi.

Elvan, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlenen olağan kongresinde yaptığı konuşmada, kahraman Türk askerinin vatanını ve milletini korumak için canını ortaya koyduğunu söyledi.

Söz konusu vatan olduğunda engel ve sınır tanımadıklarını dile getiren Elvan, "Başta ülkemizde olmak üzere El-Bab'da, Afrin'de, Azez'de, Resulayn'da teröristlerin tepesine aziz milletimizin yumruğunu indirdik. Allah'ın izniyle indirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Elvan, terörün dini, dili, milleti ve cinsiyeti olmadığını belirterek, terör örgütleriyle iç içe olan yapıların hak ettikleri karşılığı aldığını ve almaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda bütün terör örgütlerine karşı topyekün mücadele verdiğine dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:

"Bize demokrasi narası atıp, teröristlere kollarını açanlara da anladıkları dilden konuşuyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusu, korumaya kalktıkları hainleri Barış Pınarı Harekatı ile birkaç günde yerle yeksan etti. Bu hainlerin arkasındaki güçler soluğu masada aldılar. Bu teröristleri sınırlarımızdan bir bir temizledik ancak Suriye rejiminin İdlib'de yaptığı zulüm, binlerce kişiyi evinden ve yurdundan etmeye devam ediyor. Bir milyondan fazla kişi sınırlarımıza doğru hareket halinde. İşte mazlumların sesini duyan, bu yoğunluktaki akını engellemeye çalışan ve bunun için teyakkuz halinde olan bir ülke var, o da Türkiye."

- "Biz bir olmak zorundayız"

Elvan, Türkiye'nin aylardır Soçi mutabakatı çerçevesinde gözlem ve insani yardım faaliyetleri yürüttüğü İdlib'in, rejimin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını devam ettirmesi halinde karşılığını misliyle vereceklerini belirten Elvan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Kahraman askerlerimiz hazırdır, rejime İdlib'de haddini bildirecek kararlılık ve güçtedir. Biz bir olmak zorundayız. Biz ayrılırsak, birileri ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlara bu fırsatı asla vermeyeceğiz. Ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru için 'Elif' gibi dimdik ayakta duracağız." dedi.

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Ak Parti Kongre Lütfi Elvan Mersin

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