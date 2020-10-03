YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim yanındayız"

TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim yanındayız"

KONYA HABERLERİ  | 03.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması’nın 11.

TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim yanındayız"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması’nın 11. yılını kutluyoruz. Dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin ortak dil, tarih ve kültüründen güç alarak barış, istikrar ve refaha önemli katkılar sağlamak hedefiyle kurulan konsey, bizleri ortak paydada buluşturmaktadır. Dost ve kardeş ülkelerle uyum içerisinde bağlarımızı güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştiriyor, hep birlikte parlak bir geleceği inşa etmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, Kıbrıs ve Azerbaycan’dan Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek vermeye, umut kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle; hem kendi topraklarını savunmak hem de işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak için büyük bir harekat başlatan kardeş Azerbaycanımızın her daim yanında olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Ermenilerin Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgaline ses çıkarmayanların bugün sergiledikleri iki yüzlü tavrı ise kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta belirttiği gibi; Türkiye olarak, kendimizi ’İki devlet bir millet’ olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Her yıl 3 Ekim’de kutladığımız Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’nü tebrik ediyor; aynı dili konuştuğumuz kardeş ülkeler ve gönül coğrafyamızla güç birliğimizin dünyada barışa ve refaha katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti

Konya Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:02
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Lokman Eczanesi
Karatay
Seydişehir Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Saygılı Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Yenikent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.