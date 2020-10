TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim yanındayız"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması’nın 11. yılını kutluyoruz. Dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin ortak dil, tarih ve kültüründen güç alarak barış, istikrar ve refaha önemli katkılar sağlamak hedefiyle kurulan konsey, bizleri ortak paydada buluşturmaktadır. Dost ve kardeş ülkelerle uyum içerisinde bağlarımızı güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştiriyor, hep birlikte parlak bir geleceği inşa etmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, Kıbrıs ve Azerbaycan’dan Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek vermeye, umut kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle; hem kendi topraklarını savunmak hem de işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak için büyük bir harekat başlatan kardeş Azerbaycanımızın her daim yanında olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Ermenilerin Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgaline ses çıkarmayanların bugün sergiledikleri iki yüzlü tavrı ise kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta belirttiği gibi; Türkiye olarak, kendimizi ’İki devlet bir millet’ olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Her yıl 3 Ekim’de kutladığımız Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’nü tebrik ediyor; aynı dili konuştuğumuz kardeş ülkeler ve gönül coğrafyamızla güç birliğimizin dünyada barışa ve refaha katkı sağlamasını temenni ediyorum.”