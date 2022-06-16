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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf odası ziyaretinde konuştu:

16.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım." dedi.

Sarıgül, İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, partisinin sevgi sofrası kurmak için yola çıktığını ve burada herkesin karnının doyacağını söyledi. Esnafa çok büyük önem verdiklerini belirten Sarıgül, onların ışığının her zaman yanması gerektiğini ifade etti.

Sarıgül, esnafın sorunlarının genel müdürlük, müsteşar ve daire başkanlığı gibi makamlarda çözülemeyeceğini anlatarak "Türkiye'de bir Esnaf Bakanlığı kurulmasını arzu ediyoruz. Pazartesi günü neden Esnaf Bakanlığı kurmamız gerektiğini Genel Merkez'imizde bütün detaylarla bir şekilde açıklayacağız. Pazartesi günü gölge Esnaf Bakanlığımızı açıklayacağız ama daha sonra seçimlerde bakanımızın üzerindeki gölgeyi kaldıracağız." dedi.

Bunu hiçbir partinin kolay kolay açıklayamayacağını savunan Sarıgül, iktidar olmaları durumunda kuracakları Esnaf Bakanlığına Erol Korkut'un getirileceğini bildirdi.

Partilerinde Türkiye'yi şahlandırma mücadelesi olduğunu dile getiren Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım.' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım. Hiç önemli değil. Biz ülkemizin sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini en iyi bilen ve çözüm önerilerini en iyi sunan parti olacağız." diye konuştu.

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