YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi

20.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi

İZMİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmir'de de "genel af" çağrısında bulundu.

Çeşitli illerde daha önce "af" çağrısı yapan Sarıgül, Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda, Adil Yaşam Derneği üyeleri ve yakınları cezaevinde bulunanlarla bir araya geldi.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, "kader mahkumlarının" iyi haber beklediğini söyledi.

Anne ve babaların çocuklarına kavuşması için "Affet Türkiyem" çağrısı yaptıklarını ve bu çağrıya tüm siyasi partilerden yanıt beklediklerini ifade eden Sarıgül, "Affet Türkiyem' çağrımızda bayrağımıza ve toprağımıza kastedenler, ulusal birliğimizi tehlikeye düşürenler, uyuşturucu baronları, kadına şiddet, çocuğa taciz bu kapsamın tamamen dışındadır." ifadelerini kullandı.

Ardahan ve Kars'taki cezaevlerinin önünde de yarın açıklama yapacağını aktaran Sarıgül, "Af çağrımız siyasi değil vicdani bir çağrıdır. 285 bin kader mahkumunu inşallah hayatla buluşturacağız. Hayatla buluşturduktan sonra kenarda bırakmayacağız. Psikolojik, ekonomik ve iş desteği vereceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen yakalandıİzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüEskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:20
İkindi
17:04
Akşam
20:07
Yatsı
21:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Gözde Şahin Eczanesi
Balcova
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.