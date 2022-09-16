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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı:

16.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Yunanistan'a barış elimizi uzattıkça Yunanistan bize yumruk sıkıyor. Sıkılı yumrukla barış olmaz"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının açılışına katıldı.

Sarıgül açılışın ardından yaptığı açıklamada, 20 Ağustos'ta Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'e Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin dış politikada hareketli günler geçirdiğini ifade eden Sarıgül, Yunanistan'ın dostluk eline yumrukla karşılık verdiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde Türkiye'nin yok sayılmaya çalışıldığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sayın Miçotakis bizim bir gece ansızın gelmemizi istemiyorsa adaları işgal etmeyecek, silahlandırmayacak, burnumuzun dibine füzelerini koymayacak. Çizmeyi aşmayacak, bardağı taşırmayacak. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sabrını taşırmayacak. Bununla ilgili korkmadan çekinmeden Atina'ya gittim ve orada açıklamamı yaptım. Bir kez daha uyarıyorum. 100 yıl önce İzmir'den biz sizi kendi topraklarınıza yolcu ederek barış elimizi uzattık. Biz Yunanistan'a barış elimizi uzattıkça Yunanistan bize yumruk sıkıyor. Sıkılı yumrukla barış olmaz. Türkiye ve dünyada silahlar gitsin barış gelsin diyoruz. Sayın Miçotakis Amerika sana çok uzak, Amerika'nın eyaleti olmayı bırak. Sayın Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Sende yangın çıktığı zaman bizim yangın söndürme helikopterleri gelir. Amerika'dan dost olmaz. Türkiye ile dost ol."

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