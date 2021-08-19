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TDV, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta 1 haftada 20 bin kişilik yemek dağıttı

19.08.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV Mobil Mutfak Sorumlusu Mustafa Kaya: - "Buradaki durum normale dönene kadar mobil mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet verecek" - "Yemek hizmetimizin yanı sıra çay ve ikram hizmetlerimiz de devam ediyor. Bağış yapan yardımsever vatandaşlarımızın yardımları devam ettiği sürece biz de köprü olmaya devam edeceğiz"

CİHAN OKUR/ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara, 1 hafta içinde 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı.

TDV, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Manavgat'taki orman yangınlarında yemek hizmeti veren, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşarak sıcak yemek hizmetine başlayan TDV'ye ait mobil mutfak ekibi, çalışmalarını büyük gayretle sürdürüyor.

TDV Mobil Mutfak Sorumlusu Mustafa Kaya, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışında yaşanan her türlü afet sonrasında imkanlar doğrultusunda yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaya, 2016 yılında bünyelerine kattıkları mobil mutfakla Türkiye'de meydana gelen afet ve acil durumlarda anında harekete geçip hizmet verdiklerini anlatarak, bir öğünde 3 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapılabilen mobil mutfağın Kastamonu'ya da hızla ulaştığını belirtti.

Kurdukları mobil mutfakla afetzedelere ve bölgede çalışan görevlilere 2 öğün sıcak yemek hizmeti verdiklerini dile getiren Kaya, "Son olarak orman yangınlarının çıktığı Manavgat ilçesinde konuşlandık, oradaki vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Burada meydana gelen sel felaketi sonrasında ise ekibimizle beraber acilen yola çıkarak Bozkurt ilçesinde konuşlandık. Bir haftadır sıcak yemek hizmetimiz devam etmektedir. Bir hafta içinde 20 bin kardeşimize sıcak yemek ikramında bulunduk. Buradaki durum normale dönene kadar mobil mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet verecek." dedi.

Vakfa yapılan yardımları görevli ve gönüllüler aracılığıyla organize ettiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Yemek hizmetimizin yanı sıra çay ve ikram hizmetlerimiz de devam ediyor. Bağış yapan, yardımsever vatandaşlarımızın yardımları devam ettiği sürece biz de köprü olmaya devam edeceğiz. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan kardeşlerimize şifa diliyorum. Manavgat'tan sonra hiç dinlenmeden buraya gelmek istedik. Buradaki kardeşlerimize dokunmak, onlara destek olmak istedik. Vakıf olarak da zaten ana misyonumuz bu. Yorulmak ve uykusuz kalmak hiç önemli değil."

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