TDV ve DİTİB'den Etiyopya'ya ramazan yardımı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında Etiyopya genelinde 3 bin 400 koli gıda paketi ve 2 bin 250 bayramlık kıyafet ile ayakkabı dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

TDV tarafından ramazan ayının ilk haftasında 2 bin paket kumanya, 500 bayramlık ayakkabı ve kıyafet dağıtıldığını hatırlatan Alıcı, "Bugün ise DİTİB tarafından yapılan yardımlar kapsamında 1400 adet gıda paketi ile 1750 çocuğa bayram öncesi kıyafet ve ayakkabı hediye edildi." dedi.

Oromiya İslam Konseyi Başkanı İbrahim Musa ise ramazan hediyelerinin kendileri için paradan daha değerli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Ramazan yardımı dağıtımına Alıcı'nın yanı sıra Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Oromia İslam Konseyi Başkanı İbrahim Musa da katıldı.

