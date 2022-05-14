YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

14.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Burslarıyla Türkiye'de eğitim gören 975 öğrenci için mezuniyet töreni düzenleyecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "Mezuniyetten Mesuliyete" temasıyla gerçekleştirilecek mezuniyet töreninin yarın, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, burs programlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirtti.

Bu sene Türkiye ve 47 farklı ülkeden Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrencinin mezun olduğunu bildiren Turan, vakfın Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bu zamana kadar 111 ülkeden 10 binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini anlattı.

Turan, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2 yıl mezuniyet programlarımızı yüz yüze gerçekleştiremedik. Yurt içinden ve yurt dışından eğitim programlarımıza katılan öğrencilerimizle mezuniyet coşkusunu tekrar yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medeniyetin değerlerini yaşatmamız için ilim ile gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Ülkemiz ve dünyanın geleceğini gençlerimiz şekillendirecek, bizim de gençlere inancımız tam."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı

Ankara Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:02
Yatsı
21:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Sonunda bunu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Sonunda bunu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.