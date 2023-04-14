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  4. Tecavüz açıklamasından sonra şimdi de Reşit Bozdağ Melis Buse Betkayan ile öpüşmelerini yayınladı

Tecavüz açıklamasından sonra şimdi de Reşit Bozdağ Melis Buse Betkayan ile öpüşmelerini yayınladı

14.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan, bir süre önce evli TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile ilişki yaşamaya başladı. İlişkileri yılan hikâyesine dönen isimler şoke eden açıklamalarla gündeme geliyor. Kavga eden ikiliden Bozdağ önce eski yarışmacının kendisine verdiği sırrı açıkladı ardından da öpüşme anlarını paylaştı.

Melis Buse Betkayan, Reşit Bozdağ ile olan ilişkisini sosyal medyada duyurmuştu. Evli sosyal medya fenomeni eski yarışmacıyla ayrılınca yaşananlar ise herkesi şoke etmişti.

Birbirlerini darp eden ikili daha sonra yine barışıp yine kanlı bıçaklı olmuştu. Öyle ki Bozdağ intikam için eski aşkının kendisine verdiği tecavüz sırrını da paylaşarak kan dondurmuştu.

fhtytr

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ İFŞA ETTİ

Reşit Bozdağ, daha da ileri gitti ve Melis Buse Betkayan, ile olan öpüşme videolarını sosyal medya üzerinden paylaştı!

Reşit Bozdağ'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu ve büyük tepki çekti.

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Özel görüntülerini paylaşan fenomene gelen yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

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Melis Buse Betkayan buse

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