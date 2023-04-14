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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'ın boşanma haberi sonrası Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti

14.04.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ağustos'da Sarıyer'de bir otelde nikâh masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanma kararı aldı. Boşanma açıklaması herkesi şaşırtan çiftten Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın imalı paylaşımı ise gözlerden kaçmadı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'ın boşanma haberi sonrası Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği oldukça kısa sürdü. Henüz 8 aylık evli olan oyuncu Özdemir ve şarkıcı Koç ikilisi boşanacaklarını sosyal medyadan duyurdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi. İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bekar evine dönen Demet Özdemir'in paylaşımında sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

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Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.


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Oğuzhan Koç Zeynep Koçak

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