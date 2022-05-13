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'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen Katarsis'e katıldı! Bakın artık ne yapıyor

13.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol alan ve 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan efsane oyuncu Coşkun Göğen Katarsis'e konuk oldu. Coşkun Göğen yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Göğen açıklamasında "Kazandığım paralar yediğim küfürlere yetmedi" dedi. 3 aydır çalışmadığını söyleyen ünlü oyuncu Antalya'da yaşıyor.

'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen Katarsis'e katıldı! Bakın artık ne yapıyor

Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren Coşkun Göğen oldu. Artık Antalya'da yaşayan usta oyuncu mutlu olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın kötü adamı "Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey’deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988’de işlerim battı. Ben de Antalya’ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.”

'Tecavüzcü Coşkun' rolüyle Yeşilçam’da yüzlerce filmde karşımıza çıkan 76 yaşındaki Göğen işletmecilik ve animasyon yaptığını söyledi. Coşkun Göğen "Karanlıkta büyüdüm" diyerek bu sayede o rolleri oynayabildiğini açıkladı.

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Coşkun Göğen "O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım” dedi.

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FEYDİ TAYFUR İLE OYNADIĞI O FİLMİ UNUTAMIYOR

Göğen’in unutamadığı filmin Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un başrolündeki “Batan Güneş” olduğunu söyledi ve ekledi:

Ekran Alıntısı

"Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım. O film, Türkiye’de hasılat rekoru kırdı. Yeni Melek Sineması’nda 10 hafta oynadı. Beni arayıp ‘dümbük’ diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca.”

Ekran Alıntısı

"EŞİM TAM BİR MELEK"

Eşi Angel'ın bale öğretmeni olduğunu söyleyen oyuncu "3 kız babasıyım ben; Uzay, Güneş ve Dünya. Hepsini de üniversitede okuttum. O zamanın imkanlarıyla kaç kişi 3 çocuk üniversite okutabilmiş... İlk eşime saygım sonsuzdur. Şimdiki eşimle de 20 yıldır beraberiz. İsmi Angel, harbi bir melek kendisi... Bana çok ekstra biri. Üst düzey bir bale öğretmeni" açıklaması yaptı.
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Ferdi Tayfur
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