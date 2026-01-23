SPOR

Tecrübeli koç Ergin Ataman'a İsrail'de çok çirkin saldırı!

EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv–Panathinaikos maçı öncesi yaşananlar skoru gölgede bıraktı. Ergin Ataman, salon önünde küfürlü tezahüratlara maruz kalırken güvenlik eşliğinde soyunma odasına alındı. Maç sonrası sert açıklamalar yapan Ataman, yaşananların basketbol ruhuyla bağdaşmadığını vurguladı.

Berker İşleyen

EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma, maç öncesi yaşanan olaylar nedeniyle sporun önüne geçen görüntülere sahne oldu. Panathinaikos kafilesinin salon girişine ulaştığı sırada bir grup İsrailli taraftar, başantrenör Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

İNER İNMEZ BAŞLADI

Tecrübeli koç Ergin Ataman a İsrail de çok çirkin saldırı! 1

Otobüsten inişiyle birlikte hedef haline gelen Ataman, güvenlik önlemleri kapsamında hızla bölgeden uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü. Yaşanan gerginlik, müsabaka öncesi atmosferi olumsuz etkilerken, karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 75-71’lik skorla kazanmayı başardı.

Maçın ardından yaşananlara sert tepki gösteren Ergin Ataman, EuroLeague organizasyonuna ve tribünlerdeki davranışlara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"BU BASKETBOL DEĞİL"

Tecrübeli koç Ergin Ataman a İsrail de çok çirkin saldırı! 2

"Biz EuroLeague olarak, NBA ile rekabet halindeyiz. EuroLeague için 'Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi ligi' diyorum. Ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10000 kişi beni soyunma odamızın önünde bekleyip, 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir.

Ben böyle bir şey NBA'de görmedim. Ben, EuroLeague ile NBA'i karşılaştırmaya devam ederim ama bu spor değil. Ben işimi yapıyorum. Ben, Maccabi Tel Aviv'i Play-Off'ta eleyerek Final-Four'a kaldım ve şampiyon oldum. Tek yaptığım şey buydu. Hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin bakalım."

Deneyimli çalıştırıcının sözleri, maçtan çok tribün olaylarının konuşulduğu gecede EuroLeague’de güvenlik ve sportmenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Ergin Ataman son dakika thy euroleague
