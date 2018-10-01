YEMEK

Tedavi olmazsa ölecek! Sadece elma ve muzla beslenerek 17 kiloya düştü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki Kristina Karyagina aneroksiya hastalığının pençesinde ve ölümle savaşıyor. Tedavisi gerçekleşme 1 yıl içinde öleceği söyleniyor. Yeme bozukluğu ciddi bir psikolojik problem ve insanın hayatını nasıl kararttığını Kristina'nın hikayesinde çok daha iyi anlayacaksınız... Kristina'nın hikayesinin hepimize ders olmasını diliyoruz!

Hormonal dengesizlik, mide küçülmesi, düzensiz tansiyon, böbrek yetmezliği, bağırsak problemi, kısmi felç, kalp problemleriyle devam ediyor. Doğru bir tedavi yapılmadığı taktirde ise maalesef ölümle son buluyor.

Tedavi olmazsa ölecek! Sadece elma ve muzla beslenerek 17 kiloya düştü

Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki Kristina Karyagina aneroksiya hastalığının pençesinde ve ölümle savaşıyor. Tedavisi gerçekleşme 1 yıl içinde öleceği söyleniyor. Yeme bozukluğu ciddi bir psikolojik problem ve insanın hayatını nasıl kararttığını Kristina'nın

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Yıllardır muz ve elma ile besleniyordu

Yıllardır muz ve elma ile besleniyordu
26 yaşında olan Kristina Karyagina şu an 4 yaşındaki bir çocuğun kilosunda... Aneroksia hastası Kristina zayıflığını bir süre kabullenmemiş ve yemek yemeyi reddetmiş. Psikolojik bir rahatsızlık olan aneroksiyayı sonuna kadar yaşamış anlayacağınız...
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Yemek yemeyi reddediş ölüme süürüklüyor

Yemek yemeyi reddediş ölüme süürüklüyor
Aneroksiya rahatsızlığı genelde kişilerin ergenlik dönemlerinde gün yüzüne çıkıyor. Kadınların erkeklere oranla aneroksiya hastası olma ihitmali daha yüksek. Yemek yemeyi reddeden kişinin zaman içerisinde midesi küçülüyor, tansiyon dengesi altüst oluyori böbrek yetmezliği yaşıyor ve kısmi felç ya da kalp problemleriyle baş başa kalıyor. Bunların bir sonraki adımı ne yazık ki ölüm. İşte Kristina da şu an ölümün pençesinde olan genç bir kadın!
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Yardımına televizyon yıldızları koştu

Yardımına televizyon yıldızları koştu
Kristina'ya yardım etmek isteyen Rus bir televizyon yıldızı varç Maria Kokhno da bir dönem anoreksiya ile mücadele etmiş ve sağlığına kavuşmuş bir isim. "Birinin önüne yemekle dolu bir tabak koyması ve senin onu yiyememenin ne demek olduğunu benden iyi kimse bilemez" diyen ünlü isim, Kristina'yı hayata döndürmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Boşuna dememişler 'çeken bilir' diye.
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Her şey onu geri kazanmak için!

Her şey onu geri kazanmak için!
Kristina için kendi doktorunu devreye sokan Kokhno, onu ücretsiz bir şekilde tedavi ettirecek. Onun için hazırladığı kampanya bununla da sınırlı kalmayacak. Instagram üzerinden başlatılan kampanyada Kristina ve annesi için 110 bin ruble toplandı ve bu parayla Kristina tedavi için Batı Rusya'ya getirilecek.
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Çabalar işe yarıyor

Çabalar işe yarıyor
Doktor, Kristina'nın iyileşmesi için öncelikle kendisine gülmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtiyor. Yani öncelikle Kristina hasta olduğunu kabul etmeli... Rus yıldızın ve doktorun çabası nihayet güzel sonuçlar vermeye başladı ve Kristina yıllar sonra ilk yemeğini yedi. Kristina'nın bu halini gören annesi haklı olarak gözyaşlarını tutamadı. İlk yemeği Rusya'nın geleneksel mutfağından oldu. Sadece 17 kilo olan Kristina için biz de iyi dileklerimizi gönderiyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
aneroksiya yeme bozukluğu zayıflama

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