Tedavisi için zamanı daralan küçük SMA hastasının ailesi desteğin sürmesini bekliyor

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-2 hastası 23 aylık Gökalp Küçük'ün anne ve babası, oğullarının 2 yaşından önce yurt dışında gen tedavisiyle sağlığına kavuşabilmesi için gereken paranın büyük bölümünü hayırseverlerin destekleriyle topladı.

ABD'de uygulanan ve yüksek başarı oranına sahip olduğu bildirilen 2 milyon 400 bin dolarlık tedavi ücretini karşılamak için çaba gösteren Yelda ve Sefa Küçük çifti, maddi destek sağlamak amacıyla "gokalp_sma" adlı İnstagram hesabından kampanya başlattı. Kampanyaya çeşitli kesimlerce gösterilen ilgi sayesinde 1 milyon 950 bin dolara ulaşıldı.

Anne Yelda Küçük, AA muhabirine, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak bazı sezgileri olduğunu ve çocuk doktorlarının da 6'ncı aydan sonra kendilerini nöroloğa yönlendirdiğini söyledi.

Bu süreçte Gökalp'in fiziksel olarak gerilemeye ve ayaklarını kaldıramamaya başladığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Gökalp 11 aylıkken biz SMA kas hastalığı ile tanıştık. Oğlumuz şu anda belli bir dakika oturabiliyor. Dönemiyor, yattığı yerden doğrulamıyor. Emekleyemiyor ve tabii ayaklarının üstüne basamıyor. SMA hastalığı ne yazık ki çocukları fiziksel olarak çok geride götürüyor ve sık sık enfeksiyon geçiriyoruz. Tabii enfeksiyon geçirdikçe daha da gerileme yaşıyoruz. Bağırsak problemleri yaşıyoruz. Gökalp uykusunda daha rahat nefes alsın diye BPAP cihazı kullanıyoruz. Vücutta deformasyonlar yaşamaya başladık, bunun için de afo korse gibi bazı ekipmanlar kullanıyoruz."