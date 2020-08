Tedavisi için zamanı daralan küçük SMA hastasının ailesi desteğin sürmesini bekliyor

- "Devletin ilaç desteğinden yararlanıyoruz"

Baba Sefa Küçük de oğullarının hastalığını öğrendikten sonra uygulanabilecek tedavi türlerini araştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de devlet tarafından SMA hastalarına sağlanan ilaç desteğinin kendilerine de verildiğini aktaran Küçük, "Bu ilaç daha çok hastalığın seyrini yavaşlatmakta ama daha fazla neler yapılabilir diye araştırdığımızda zolgensma gen tedavisine ulaştık. Bu tedavi o süreçte sadece Amerika'da vardı ve fiyatı da 2 milyon 400 bin dolar. Biz de 'Bunu nasıl toplarız?' diye düşündük, arkadaşlarımızla kampanya başlatma kararı aldık." dedi.

Küçük, bu tedavinin 2 yaş altı çocuklara uygulanabildiğini vurguladı.

Gökalp'in 23 gün sonra 2 yaşına gireceği bilgisini veren Küçük, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tedaviyi alabilmemiz için bizim 23 günlük bir süremiz kaldı. Bugüne kadar toplanan meblağ 1 milyon 950 bin dolar. Tedaviyi alabilmek için 450 bin dolar daha toplamamız lazım. Gökalp'in hayatını değiştirmek için bu meblağı sizlerle beraber topladık, kalanını da kısa vakitte sizin desteklerinizle toplayacağımıza inanıyoruz. Kampanya sürecinde birçok işletme günlük kazançlarını Gökalp için bağışladı. Ünlüler çok destek verdi, durumumuzu paylaşarak gündeme gelmemizi sağladılar. Onların da destekleriyle bu meblağa ulaşabildik. Gökalp'in geleceğine dokunabilmek için bu parayı toplayarak tedaviyi almak istiyoruz. Şu an öncelikle kaygımız, bu paranın bir an önce toplanıp hastaneye gönderilmesi ve işlemlerin hızlı bir şekilde başlatılması. Her geçen gün bizim için fiziksel kayıplar söz konusu. Daha sonra bunları toparlamak da zorlaşacak. Fizik tedavi ve benzeri çalışmalarla geri kazanımlar yapmaya başlayacağız."

Tedavi için ABD'deki bazı hastanelerle irtibat kurduklarını ve en uygun fiyatlı olan için kampanyayı başlattıklarını anlatan Küçük, bütün yazışmalarının hazır olduğunu, kalan para konusunda herkesin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.