Tedesco'dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana harikalar yaratan Domenico Tedesco, İtalyan basının özel açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nkunku hakkında söyledikleri ön plana çıktı.

NKUNKU İÇİN OLAY SÖZLER!

La Gazzetta dello Sport'a Nkunku'yu çok beğendiğini ifade eden Tedesco, transferin zorluğunu ama sürprizlere de açık olduğunu belirtti...

"Nkunku'yu çok beğeniyorum. Ocak transfer dönemi özeldir. Kimi alacağını sen tek başına belirleyemezsin ve bu sadece sana bağlı değildir. Şu anda Nkunku'nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olduğunu düşünmüyorum ancak futbol her an sürprizlere açık!" dedi.

OOSTERWOLDE SÖZLERİ...

Roma ve Newcastle'ın ilgilendiği Jayden Oosterwolde içinde konuşan Tedesco bakın neler dedi...

"Fenerbahçe'de birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

"ONU BIRAKMAM!"

SORU: "Milan Skriniar'ın İtalya'ya geri dönme olasılığı nedir?"

Domenico Tedesco: "Milan Skriniar, saha içinde ve saha dışında çok önemli bir oyuncu. Her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Milan Skriniar’ın İtalya’ya gitmesi söz konusu bile değil. Onu bırakmam." açıklamasında bulundu.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU!

Domenico Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. İtalya benim için her zaman evdir. Benimle onun arasındaki bağ futbol ve müzik. Serie A’yı izliyorum, arkadaşlarım var, Allegri ile mesajlaşıyorum. bana her zaman tüm kapıları açmıştır. Bugün bir teknik direktör için en önemli şey insanla insan arasındaki iletişimdir ve bu konuda o bir örnek." dedi.

"BAŞKAN KÜME DÜŞMEDİK! BİR DENEYELİM..."

Domenico Tedesco "Mart 2017'de Hoffenheim'ın altyapısını çalıştırırken, Almanya 2. Ligi'ndeki Erzgebirge kulübünün başkanı beni aradı: 'Gel, geleceği planlayalım; zaten küme düştük.' dedi. Ben de 'Başkan, küme düşmedik, bir deneyelim' dedim. İlk 5 maçın 4'ünü kazandık ve ligde kaldık." ifadelerine bulundu.