SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco'dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco İtalyan basınına açıklamlarda bulundu. Süper Kupa zaferinin ardından ilk kez konuşan Tedesco, Skriniar'ın İtalya'ya geri dönme olasılığı nedir? sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu. İşte detaylar...

Tedesco'dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu
Burak Kavuncu
Christopher Nkunku

Christopher Nkunku

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana harikalar yaratan Domenico Tedesco, İtalyan basının özel açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nkunku hakkında söyledikleri ön plana çıktı.

NKUNKU İÇİN OLAY SÖZLER!

Tedesco dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu 1

La Gazzetta dello Sport'a Nkunku'yu çok beğendiğini ifade eden Tedesco, transferin zorluğunu ama sürprizlere de açık olduğunu belirtti...

"Nkunku'yu çok beğeniyorum. Ocak transfer dönemi özeldir. Kimi alacağını sen tek başına belirleyemezsin ve bu sadece sana bağlı değildir. Şu anda Nkunku'nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olduğunu düşünmüyorum ancak futbol her an sürprizlere açık!" dedi.

OOSTERWOLDE SÖZLERİ...

Tedesco dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu 2

Roma ve Newcastle'ın ilgilendiği Jayden Oosterwolde içinde konuşan Tedesco bakın neler dedi...

"Fenerbahçe'de birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

"ONU BIRAKMAM!"

Tedesco dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu 3

SORU: "Milan Skriniar'ın İtalya'ya geri dönme olasılığı nedir?"

Domenico Tedesco: "Milan Skriniar, saha içinde ve saha dışında çok önemli bir oyuncu. Her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Milan Skriniar’ın İtalya’ya gitmesi söz konusu bile değil. Onu bırakmam." açıklamasında bulundu.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU!

Tedesco dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu 4

Domenico Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. İtalya benim için her zaman evdir. Benimle onun arasındaki bağ futbol ve müzik. Serie A’yı izliyorum, arkadaşlarım var, Allegri ile mesajlaşıyorum. bana her zaman tüm kapıları açmıştır. Bugün bir teknik direktör için en önemli şey insanla insan arasındaki iletişimdir ve bu konuda o bir örnek." dedi.

"BAŞKAN KÜME DÜŞMEDİK! BİR DENEYELİM..."

Tedesco dan bomba açıklamalar! "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu 5

Domenico Tedesco "Mart 2017'de Hoffenheim'ın altyapısını çalıştırırken, Almanya 2. Ligi'ndeki Erzgebirge kulübünün başkanı beni aradı: 'Gel, geleceği planlayalım; zaten küme düştük.' dedi. Ben de 'Başkan, küme düşmedik, bir deneyelim' dedim. İlk 5 maçın 4'ünü kazandık ve ligde kaldık." ifadelerine bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyorTrabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizginVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe son dakika transfer haberi fenerbahçe Domenico Tedesco Milan Skriniar Christopher Nkunku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.