Tedesco'dan çok özel itiraflar! Kerem Aktürkoğlu, Kante ve şampiyonluk sözleri: "Tarkan'ı otobüste açıyoruz, en sevdiğim şarkısı..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan kökenlerinden Türk futboluna bakışına, transfer sürecinden takımdaki havaya kadar birçok konuya değinen Tedesco'nun öne çıkan sözleri şöyle:

"KENDİMİ AKDENİZLİ VE EVİMDE HİSSEDİYORUM"

İtalyan bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Tedesco, Türkiye'ye adaptasyon sürecini, "İtalya'da doğdum, Akdenizli gibi hissediyorum. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da sanki uzun zamandır buradaymışım gibi" sözleriyle anlattı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TAM DESTEK

Son dönemde eleştirilen Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Tedesco, oyuncusuna kalkan oldu: "Kerem'in harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor."

KANTE VE TRANSFER SÜRECİ

Ara transferde kadroya katılan N'Golo Kante için yönetimi öven genç hoca, "Kış transferi zordur ama çok iyi iş çıkardık. Kante transferinde kulüp birlikte hareket etti, bu tek adam şovu değildi" dedi. Tedesco ayrıca orta sahada Kante ve Guendouzi'nin uyumuna dikkat çekerek, "Kante ilk antrenmanına çıktı, Guendouzi'yi finalde gördünüz, harikalar" yorumunu yaptı.

"OTOBÜSTE TARKAN DİNLİYORUZ"

Röportajın en renkli anı ise Tedesco'nun Tarkan itirafı oldu. Almanya'daki Türk arkadaşları sayesinde Tarkan'ı tanıdığını belirten Tedesco, "En sevdiğim şarkısı Dudu. Bazen takım otobüsünde Tarkan açıyoruz" diyerek gülümsetti.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ KURARSAM ODAĞIMI KAYBEDERİM"

Şampiyonluk ve kutlamalarla ilgili soruya temkinli yaklaşan Tedesco, "Hayal kurmaya başlarsam kendi odağımı kaybederim. Benim için önemli olan 9 Şubat akşamı oynayacağımız maç" diyerek disiplini elden bırakmadığını gösterdi.