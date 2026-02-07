SPOR

Trabzonspor'da bardak taştı! Otobüse yine saldırı

Türk futbolunda skandallar bitmiyor! Trabzonspor kafilesi, Samsunspor maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı. Son haftalarda Kocaeli ve Antalya deplasmanlarında da benzer olaylar yaşayan Bordo-Mavililer, "Bu artık münferit değil, organize bir suçtur" diyerek sert bir bildiri yayınladı.

Emre Şen

Süper Lig'de deplasman kâbusu yaşayan Trabzonspor, saha içindeki mücadelesinden çok saha dışındaki güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor. Bordo-Mavililer, Samsunspor ile oynayacakları kritik maç öncesinde takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyla sarsıldı.

ÜST ÜSTE 3. SALDIRI: BU BİR TESADÜF MÜ?

Trabzonspor kafilesi, son dönemde gittiği her deplasmanda benzer manzaralarla karşılaşıyor. Önce Kocaelispor, geçen hafta Antalyaspor ve bugün de Samsunspor deplasmanı... Arka arkaya yaşanan bu olaylar, Bordo-Mavili camianın sabrını taşırdı.

"MÜNFERİT DEĞİL, ORGANİZE KÖTÜLÜK"

Yaşananların ardından Trabzonspor Kulübü resmi hesaplarından çok sert bir açıklama yayınladı. Saldırıların planlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir."

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA"

Futbolcuların ve teknik heyetin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan Bordo-Mavili yönetim, Türk futbolunun itibarına leke sürüldüğünü belirtti: "Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır."

"EMSAL CEZA İSTİYORUZ"

Trabzonspor yönetimi, faillerin yakalanıp en ağır cezayı alması için çağrıda bulunarak açıklamasını şöyle noktaladı: "Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

