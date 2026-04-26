Tedesco'dan maç sonu şok çıkış! "Rakibimiz çok iyi! Kabul etmemiz gerek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-0 kaybedilen derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçın kırılma anlarını ve rakibin performansını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarındaki etkisizliğe sitem etti.

"RAKİBİMİZ ÇOK İYİ, KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Domenico Tedesco: "Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız, B oyuncusunu sonradan oyuna alacağınıza dair karar verirsiniz. Bugün goller bulmamız gerekiyordu. Geriden çıkabildik, Matteo'nun yardımıyla Galatasaray'ın baskısını kırdık. Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı. Sonrasında taç atışından gol yedik. Osimhen harika bir gol attı. Göğsüyle düzeltti, sonrasında diziyle vuruş yaptı. İkinci yarı bizler için daha zor oldu. Rakibimiz de çok iyi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Penaltıdan yediğimiz golün ardından girdiğimiz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Cherif'in girdiği pozisyonlar vardı. Bugün gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun parçası."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"BEN OYUNCULARIMI HER ZAMAN KORURUM"

"Daha kompakt oynamalıyız. Bunu yapmadığınız zaman rakipler bize karşı daha kolay oynar. Talisca 10 numarada oynadı, Cherif 9 numarada oynadı, Kerem ve Nene'yi oynattık. Bugün sadece Musaba'yı ilk 11'e koyamadık. Herkesi 11'e koyarsanız yeni bir sistem yapmanız gerekiyor. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Kimse oyuncularımla arama giremez. Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim. Kerem bugün savunma arkasına kaç koşu yaptı. Sanchez'le girdiği ikili mücadelelerde sürekli ayağa kalktı. Sidiki'nin kaçırdığı gol var ama arkaya nasıl koşular yaptığını görüyorum. Penaltıyı aldıran oyuncu da kendisiydi. Böyle bir sonuç olunca kafalarda çok soru işareti olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum."

"YAPMAMIZ GEREKEN EĞLENCEYİ YÜKSELTİP POZİTİF OLMAK"

"3-0'dan sonra herkesin kafası eğilir ama ben soyunma odasına negatifliğin girmesine izin vermem. Ben Samandıra'da soyunma odasına girmiyorum. Çünkü orası oyuncuların özeli. Yapmamız gereken eğlenceyi yükseltip biraz pozitif olmak. Hatalar da bu oyunun parçası. Çaykur Rizespor maçında da Konyaspor maçında da hatalar oldu. Kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Önemli olan kişi ben değilim. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bu değerlendirmeleri kazanınca da yapıyorum kaybedince de yapıyorum. Bir sonraki maç için doğru yolu bulmak isterim. Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Bu sene bizim için tipik bir durum olan, eksik oyuncularımız olacak. Ederson, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür olmayacak. Bu sezon bunu birçok kez yaşadık. Sezonun son periyodu bizim için zor oldu. Yarın yeni bir gün bizim için. Önemli olan ben değilim, önemli olan takım."

"GELECEKSENİZ BENİM ÜZERİME GELİN, BENİM SUÇUM"

"Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum."

"SON 6-7 MAÇTA RAKİPLER NE YAPMAK İSTEDİĞİMİZİ BİLİYOR"

"Ama asıl söylemek istediğim, Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."