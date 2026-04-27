Tedesco'dan ortalığı sallayan iddia! 'Hissediyorum' diyerek açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla sarı lacivertliler, sezonun geri kalanı için iddiasını büyük ölçüde yitirirken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonrası açıklamaları gündeme damga vurdu.

CASUS İMASI...

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken özellikle antrenman koşullarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi" diyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, mevcut düzenin dezavantajlarına dikkat çekti.

"İDMANLARIMIZI HERKES GÖRÜYOR"

Tedesco, sezon boyunca oynanan bazı maçlarda rakiplerin oyun planlarını önceden çözdüğünü düşündüğünü belirtti. Bu durumun takımın sahadaki sürpriz gücünü azalttığını ifade etti.

"Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu."

ATMOSFER GÖNDERMESİ

Başarılı olmak için sadece saha içinin değil, saha dışı koşulların da önemli olduğuna değinen Tedesco, daha kontrollü ve korunaklı bir çalışma ortamına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var."