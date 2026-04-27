SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco'dan ortalığı sallayan iddia! 'Hissediyorum' diyerek açıkladı

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 yenilmesi sonrası konuşan Tedesco, açık antrenmanların rakiplere avantaj sağladığını belirterek tesis düzenini eleştirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla sarı lacivertliler, sezonun geri kalanı için iddiasını büyük ölçüde yitirirken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonrası açıklamaları gündeme damga vurdu.

CASUS İMASI...

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken özellikle antrenman koşullarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi" diyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, mevcut düzenin dezavantajlarına dikkat çekti.

"İDMANLARIMIZI HERKES GÖRÜYOR"

Tedesco, sezon boyunca oynanan bazı maçlarda rakiplerin oyun planlarını önceden çözdüğünü düşündüğünü belirtti. Bu durumun takımın sahadaki sürpriz gücünü azalttığını ifade etti.

"Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu."

ATMOSFER GÖNDERMESİ

Başarılı olmak için sadece saha içinin değil, saha dışı koşulların da önemli olduğuna değinen Tedesco, daha kontrollü ve korunaklı bir çalışma ortamına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig için sahaya çıkacaklardı! Amedspor'da flaş ayrılıkSüper Lig için sahaya çıkacaklardı! Amedspor'da flaş ayrılık
Türk Telekom ve TFF'den yayın anlaşması! 2. ve 3. lig maçları Tivibu'da yayınlanacakTürk Telekom ve TFF'den yayın anlaşması! 2. ve 3. lig maçları Tivibu'da yayınlanacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray idman Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.