Tedesco'dan Samandıra'da Galatasaray iddiası! Oyuncularına böyle açıkladı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kritik viraj geride kalırken, Galatasaray’ın erteleme maçında aldığı galibiyet zirvedeki hesapları yeniden şekillendirdi. Göztepe deplasmanında 3-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, puan farkını yeniden açarak ezeli rakibi Fenerbahçe üzerinde baskı kurdu.

ZİRVEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybı ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş galibiyeti sonrası zirvedeki fark 1 puana kadar inmişti. Ancak İzmir’de oynanan erteleme mücadelesinde hata yapmayan Galatasaray, hanesine üç puan yazdırarak farkı yeniden 4’e çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları için sadece derbi galibiyeti yeterli olmaktan çıktı. Sarı-Lacivertliler, kalan haftalarda kusursuz bir performans sergilemek zorunda.

TEDESCO TAKIMLA ÖZEL TOPLANTI YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçı öncesi Samandıra’da oyuncularıyla bir araya gelerek sezonun kalan bölümü için önemli mesajlar verdi.

Şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini vurgulayan Tedesco, oyuncularına moral aşılayan bir konuşma yaptı.

GALATASARAY İDDİASI...

Tecrübeli teknik adam, takımına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Zirveyle fark 4 puan ve ipler bizim elimizde değil. Ancak bu durum bizi etkilememeli.

Altı final maçı kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de zorlu sınavlar verecek. Puan kaybı yaşayacaklarına inanıyorum. Bizim yapmamız gereken belli: 6 karşılaşmadan 18 puan çıkarmak... Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk ipini göğüsleriz. Sizden isteğim, rakiplerin ne yaptığına bakmadan, maç maç ilerleyip sezonu kayıpsız tamamlamamız.

Dediğim gibi, bizim için artık kayıp yapma lüksü yok. Kayserispor, yıllardır Süper Lig’de. Daha önce de ligde kalma savaşı verdiler ve başarılı oldular. Bize karşı büyük bir mücadele sergileyeceklerine şüphe yok. Daha önce alt sıralardaki rakiplerimizin bize çıkardığı sorunlar ortada. Konsantrasyonumuzu bir an olsun kaybetmeden, sahada birbirimiz için savaşarak kazanmak zorundayız."