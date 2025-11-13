Tedesco eski takımı Leipzig'den Baumgartner'ı istedi! Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir takas teklifi geldi! Szymanski...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de orta saha transferi için rota Almanya’ya çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun eski takımı olan Leipzig’den Avusturyalı orta saha oyuncusu Baumgartner ile temasa geçtiği öğrenildi. Szymanski’nin performansından memnun olmayan genç teknik adamın bu bölgeye transfer planladığı belirtilirken, gündeme sürpriz bir takas teklifi de geldi.

JOKER ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Avusturya’lı oyuncu Baumgartner, Alman ekibinde orta sahanın merkezinin yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilirken bu özellikleriyle gerçek bir joker olarak biliniyor. 26 yaşındaki oyuncu hem skorer hem de oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenebiliyor. Bu özellikleri sebebiyle takıma müthiş bir katkı sağlayacağına inanan Tedesco’nun oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.

SÜRPRİZ TAKASA TEKLİFİ! SZYMANSKI GİDEBİLİR…

Fenerbahçe taraftarları arasında skora katkı açısından devamlı eleştiri alan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için ortaya flaş bir iddia atıldı. Polonyalı oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerine ‘bana takım bul’ dediği öğrenilirken, yönetimin Szymanski’yi Baumgartner transferinde para+takas da kullanmayı planladığı öğrenildi.