SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco eski takımı Leipzig'den Baumgartner'ı istedi! Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir takas teklifi geldi! Szymanski...

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar resmen başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde orta sahada İsmail Yüksek ve Alvarez ile istikrar sağlayan sarı-lacivertliler hem o bölgede rotasyonu genişletmek hem de ön tarafta çeşitliliği arttırmak adına Leipzig'li Baumgatner ile temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar…

Tedesco eski takımı Leipzig'den Baumgartner'ı istedi! Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir takas teklifi geldi! Szymanski...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de orta saha transferi için rota Almanya’ya çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun eski takımı olan Leipzig’den Avusturyalı orta saha oyuncusu Baumgartner ile temasa geçtiği öğrenildi. Szymanski’nin performansından memnun olmayan genç teknik adamın bu bölgeye transfer planladığı belirtilirken, gündeme sürpriz bir takas teklifi de geldi.

JOKER ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Tedesco eski takımı Leipzig den Baumgartner ı istedi! Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir takas teklifi geldi! Szymanski... 1

Avusturya’lı oyuncu Baumgartner, Alman ekibinde orta sahanın merkezinin yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilirken bu özellikleriyle gerçek bir joker olarak biliniyor. 26 yaşındaki oyuncu hem skorer hem de oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenebiliyor. Bu özellikleri sebebiyle takıma müthiş bir katkı sağlayacağına inanan Tedesco’nun oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.

SÜRPRİZ TAKASA TEKLİFİ! SZYMANSKI GİDEBİLİR…

Tedesco eski takımı Leipzig den Baumgartner ı istedi! Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir takas teklifi geldi! Szymanski... 2

Fenerbahçe taraftarları arasında skora katkı açısından devamlı eleştiri alan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için ortaya flaş bir iddia atıldı. Polonyalı oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerine ‘bana takım bul’ dediği öğrenilirken, yönetimin Szymanski’yi Baumgartner transferinde para+takas da kullanmayı planladığı öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için sürpriz öneri!Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için sürpriz öneri!
Samsunspor'un hocası Thomas Reis bonservisle transfer olabilir...Samsunspor'un hocası Thomas Reis bonservisle transfer olabilir...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe leipzig Sebastian Szymanski Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.