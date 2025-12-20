SPOR

Tedesco maç öncesi kötü haberi verdi! Yıldız isim Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenico Tedesco iki ismin sakatlığının bulunduğunu ve derbide forma giyemeyeceğini dile getirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Edson Alvarez, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almazken sakatlığı bulunan oyuncunun, bu mücadelede riske edilmek istenmediği ortaya çıktı.

DERBİDE DE YOK

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Meksika yıldız isimle ilgili konuşurken "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta."

Edson Alvarez, Eyüpspor maçının yanı sıra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

