Tedesco o ismi artık tamamen sildi! Takımın vazgeçilmezlerindendi, artık kulübeden çıkamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadro üzerinde farklı varyasyonları denemeye devam ederken, bazı isimler için de yeni kararlar aldığı öğrenildi.

İdeal kadrosunu oluşturabilmek için çalışmalarını sürdüren Tedesco'nun bir dönem takımın vazgeçilmezleri arasında olan bir ismi gözden çıkardığı ve ilk 11'den sildiği öğrenildi.

ARTIK YEDEK KULÜBESİNDE

Bu isim Tedesco’nun sistemine uymadığını düşündüğü Brezilyalı orta saha Fred... Daha önceleri takımın vazgeçilmezleri arasında olan tecrübeli oyuncu artık ilk 11’in sürekli oyuncusu değil.

FRED'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Yeni teknik adamın gelişiyle birlikte Fred, ilk 3 maçta sahaya çıksa da sonraki 5 maçta yedek kulübesinde bekledi. Sözcü’nün haberine göre, Tedesco bu çizgiyi devam ettirmeyi planlıyor.

MERT MÜLDÜR'E DE ÇİZİK

Mourinho döneminde sağ bekte sürekli görev alan Mert Müldür de Tedesco’nun kadrosunda öncelik verilen isimler arasında değil. Milli futbolcu, yeni teknik direktörün görevde olduğu süreçte yalnızca 1 maçta ilk 11’de şans bulabildi.

Tedesco’nun bu rotasyon hamleleri, Fenerbahçe’de kadro dengelerini değiştirmeye devam ediyor ve sistemine en uygun oyuncuları ön plana çıkarmayı hedefliyor.