Tedesco ve Okan Buruk pusuya yattı bekliyor! Dev transfer için devredeler

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken şampiyonluk yarışındaki iki dev Galatasaray ve Fenerbahçe, gözünü Almanya'ya dikti. Orta sahalarını güçlendirmek isteyen ezeli rakiplerin hedefindeki isim Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Leon Goretzka!

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Transfer ateşini yakan hamle ise bizzat oyuncudan geldi. 30 yaşındaki Alman yıldız, Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili olan tüm paylaşımlarını sildi. Goretzka'nın bu hamlesi, "Münih defterini kapattı" şeklinde yorumlanırken, Türk futbolseverler sosyal medyada oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

DEVLERİN "AJANLARI" DEVREDE: SANE VE TEDESCO!

İki kulüp de bu transferi bitirmek için elindeki en büyük kozları oynamaya hazırlanıyor:

Galatasaray: Sarı-Kırmızılılar, Goretzka'yı ikna etmek için takımdaki yıldızı ve Goretzka'nın eski takım arkadaşı Leroy Sane'yi devreye sokacak. Sane'nin yakın arkadaşına İstanbul'u ve Galatasaray'ı anlatarak ikna sürecinde başrol oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe: Sarı-Lacivertliler ise teknik direktör kozunu kullanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Schalke 04 döneminden eski öğrencisi olan Goretzka ile bizzat görüşerek projeyi ve kendisine biçtiği rolü anlatacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Goretzka, bu sezon Alman deviyle 24 resmi maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan tecrübeli orta saha için her iki kulübün de devre arasında resmi görüşmelere başlaması hedefleniyor.