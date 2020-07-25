Tek arkadaşı "annesi" olan 7 yaşındaki çocuk lösemiyi yendi

"Doktorlar oğlumun davranış bozukluğunu otizm dışında birçok hastalık türüne benzetti. Fakat yine de o türe giriyor. Arkadaşlık kurmak, iletişim becerisi gibi konularda zorluk yaşıyorduk. Ben de oğluma arkadaş olmaya karar verdim. Oğlum henüz 2,5 yaşındayken lösemiyle tanıştı. Yaklaşık 5 yıllık bir mücadeleyle lösemiyi yendik. Şimdi sırada benim dışımda arkadaşlar edinebilmesi için çocukluk çağı sendromunu atlatma mücadelemiz başladı. O benim sadece oğlum değil, o benim yol arkadaşım. Birlikte yemek yapıyoruz. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Birlikte uyuyoruz. Ona kitap okumamı çok seviyor. Farklı bir duygu. Genç bir anne olarak tüm yaşam şeklimi değiştirerek Turaç'ın küçük arkadaşı olmayı başardım. Şimdi ona yeni arkadaşlar edinmek için bu hastalığı da yeneceğimize inanıyorum."

Konuşma güçlüğü çeken ve yaşıtlarıyla başarılı bir iletişim kuramayan Turaç Rüzgar'a 2,5 yaşından bu yana hem annelik hem de arkadaşlık eden anne Aysel Yeşiltepe (29), "yol arkadaşım" dediği oğlunun lösemiden kurtulmasının mutluluğunu yaşıyor.

Yeşiltepe, oğlu Turaç'ın hastalığın tedavi sürecinde daha çok içine kapandığını dile getirerek, "Hiç arkadaşı olmadı. Onun hayatı benim. Benim de tek hayatım o oldu. Bir çocuk için arkadaş çok kıymetli. Fakat sonuçta bir hastalık var ve çocuğum arkadaşlık kuramıyor. Oğlumun hem hastalığı yenebilmesi hem de arkadaşlık ilişkisini öğrenebilmesi için elimden gelen mücadeleyi verdim." dedi.

Lösemi ya da otizm tedavisi gören ailelerin çabuk pes etmemesi gerektiğini ifade eden Yeşiltepe, "Başaramama endişesine kapılmamalıyız. Benim tek amacım bugün çilesini çekeyim ki yarın Turaç başarılı, sağlıklı bir birey olsun. Vazgeçseydim ikimizin de hayatı olmayacaktı. Oğlum kahramanlık yaptı ve ilk hastalığı yendi. Diğerini de yenecek. Tüm çocuklar yenecek. Buna inanmamız lazım." diye konuştu.

Lösemi hastalığının tedavi süresi boyunca Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Yeşiltepe, oğlu Turaç ve binlerce çocuğa dokunan vakıf çalışanlarına da teşekkür etti.

Eskişehir LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan da tedavisinde sona gelinen Turaç'ın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

