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Tek cümlesiyle ölümüne sebep oldu: ''Hadi oğlum, yakala onu!''

13.11.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Melissa Wolke, 55 yaşındaki Donald Abner'ı öldürmekle suçlandı. Wolke, geçen hafta gerçekleşen mahkemede suçunu itiraf etti ve mahkeme tarafından

Tek cümlesiyle ölümüne sebep oldu: ''Hadi oğlum, yakala onu!''

Conway'de yaşayan 40 yaşındaki Melissa Wolke, 10 Ocak 2020'de bilinmeyen bir sepeten ötürü 55 yaşındaki Donald Abner ile tartışmaya girdi. İkilinin arasında büyüyen kavga, Wolke'nin pitbul cisni köpeğini Abner'in üzerine salması ve adamın korkunç saldırıda hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı.

''YAKALA ONU''

Olaya tanık olan komşuları, Wolke'nin evinde gerçekleşen olayda, Abner'a saldırması için köpeğine “Hadi oğlum, yakala onu” dediğini söylediler. Sonrasında başlayan korkunç saldırı dakikalarca devam ederken Wolke de o anları izliyordu.

VURMAK ZORUNDA KALDILAR

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Komşuları hızla polisi aradı. Geldiklerinde köpeğin saldırısı hala devam ediyordu. Öyle ki Denali adında eski bir dövüş köpeği olan pitbulu sakinleştiremeyen memurlar onu durdurmak için vurmak zorunda kaldılar.

''KAFASIZCA DAVRANDIM''

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Eyalet Polisi Dedektifi Ryan Loudermilk, olaydan kısa bir süre sonra Wolke'nin saldırıdan sonra perişan olduğunu ve hıçkırarak ağladığını, "Aman Tanrım, kafasızca davrandım" dediğini anlattı. Wolke ayrıca alkol sorunu olduğunu, olay esnasında da alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

20 YILLIK ARKADAŞIYDI

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Abner'ın saldırıdan önce yaklaşık üç ay kadar Wolke'de kaldığı iddia edilirken, Wolke ile yaklaşık yirmi yıldır arkadaş oldukları da doğrulandı. Abner'in boyun ve yüzünde ısırık yaraları olduğu bildirmesine rağmen, resmi ölüm nedeninin boğulma olduğuna karar verildi. Ayrıca boynunda bir kemik kırılmıştı.


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