Tek fotoğrafla tüm dünyanın güzellik anlayışını gözler önüne serdi!

Honig kendine ait websitesinde “5-30 dolar arası bir maliyetle ve her bir tasarımcının bana ait saf görüntüyü kendi kişisel ve kültürel anlayışındaki güzellik algısına göre şekillendireceği umuduyla, onlardan sadece ‘beni güzelleştirmelerini’ istedim” dedi. Fotoğraflar arasındaki bariz kültürel farklılıklar dışında, aynı ülkelerden çıkan photoshop’lu görüntülerin çok farklı yorumlamaları da dikkat çekti. Görüntüler arasındaki vurgu farklılıkları milletlerin güzellik algısını ölçmenin kesin bir yolu olmadığını gösterdi. Tasarımcılar ışık seviyelerini değiştirerek Honig’i çeşitli ten renklerinde göstermenin yanı sıra arka plan rengi üzerinde oynayarak da Honig’i farklı ruh hallerinde yansıttı.

Esther Honig, Öncesi Sonrası (Before and After) adını verdiği proje kapsamında 25’ten fazla ülkede kendi fotoğrafına photoshop yapmaları için birilerini kiraladı ve 40 görüntü elde etti. Bu hafta sosyal medyada viral olan Honig’in photoshoplu görüntüleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Küreselleşen bir dünyada güzellik anlayışı evrensel midir?

ABD’li kadın gazeteci kendi fotoğrafına photoshop yaptırarak dünyanın güzellik anlayışını ölçtü. ABD’nin Missouri eyaletinde 24 yaşında kadın bir gazeteci çıplak omuzlu, saçları toplu ve makyajsız fotoğrafına dünyanın dört bir tarafında photoshop yaptırdı.

TEK BİR GÜZELLİK ALGISI SONUCU ÇIKMADI

Slate.com’un haberine göre, Honig photoshop’u uygulayan kişiler arasında kadınların da erkekler kadar radikal değişiklikler yaptığını ancak yine de tek bir güzellik algısı sonucu çıkmadığını belirtti.

Honig sözlerine şöyle devam etti:

Örneğin makyaj yapılan görüntülerde, kadın tasarımcılar erkeklere oranla çok daha iyi iş çıkarmış. Honig bazı görüntülere şaşırdığını da söyledi. InStyle’a konuşan Honig “ABD’den aldığım bir görüntüdeki sarı saçlı halimi ilk gördüğümde çığlık attım. O kadar radikal şekilde manipüle edilmişti ki, bir aynaya bakıyor ama kendi yüzümü tanıyamıyor gibiydim” dedi.

BU FOTOĞRAFLARLA SERGİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR

Honig, Elle dergisine yaptığı konuşmadaysa “Bunun kültürümüzün bir yansıması olmasının yanı sıra photoshopu yapan tasarımcının kişisel yansıması olduğunu da unutmayalım. ABD’de bu kişi (photoshopu uygulayan) kendisine yaratıcı özgürlük verildiğini düşünmüş olabilir. Böylece buna meyletmiş ve neler ortaya çıkarabileceğine bakmış olabilir. Bu, ABD’de görüntüleri daha fazla değiştirmeye eğilimli olduğumuzu veya erişilemez güzellik kavramıyla takıntılı olduğumuzu göstermiyor” dedi.

Görüntüler viral olduğundan beri dünyanın dört bir tarafındaki kişilerden photoshoplu görüntüsünü almaya devam ettiğini ekleyen Honig, bunlarla ikinci bir sergi açmayı düşündüğünü söyledi. İşte dünyanın farklı yerlerinden gelen o fotoğraflar...



