Tek fotoğrafla tüm dünyanın güzellik anlayışını gözler önüne serdi!

ABD’li kadın gazeteci kendi fotoğrafına photoshop yaptırarak dünyanın güzellik anlayışını ölçtü. ABD’nin Missouri eyaletinde 24 yaşında kadın bir gazeteci çıplak omuzlu, saçları toplu ve makyajsız fotoğrafına dünyanın dört bir tarafında photoshop yaptırdı.

Esther Honig, Öncesi Sonrası (Before and After) adını verdiği proje kapsamında 25’ten fazla ülkede kendi fotoğrafına photoshop yapmaları için birilerini kiraladı ve 40 görüntü elde etti. Bu hafta sosyal medyada viral olan Honig’in photoshoplu görüntüleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Küreselleşen bir dünyada güzellik anlayışı evrensel midir?

'BENİ GÜZELLEŞTİRMENİ İSTERİM'

Honig kendine ait websitesinde “5-30 dolar arası bir maliyetle ve her bir tasarımcının bana ait saf görüntüyü kendi kişisel ve kültürel anlayışındaki güzellik algısına göre şekillendireceği umuduyla, onlardan sadece ‘beni güzelleştirmelerini’ istedim” dedi.

Fotoğraflar arasındaki bariz kültürel farklılıklar dışında, aynı ülkelerden çıkan photoshop’lu görüntülerin çok farklı yorumlamaları da dikkat çekti. Görüntüler arasındaki vurgu farklılıkları milletlerin güzellik algısını ölçmenin kesin bir yolu olmadığını gösterdi. Tasarımcılar ışık seviyelerini değiştirerek Honig’i çeşitli ten renklerinde göstermenin yanı sıra arka plan rengi üzerinde oynayarak da Honig’i farklı ruh hallerinde yansıttı.